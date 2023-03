L’horreur pour Olivia, son chien prend peur en voyant ses dents trop blanches et lui arrache le nez: «J’étais à l’agonie»

Olivia Quast, une femme de 30 ans, s’est violemment faite agresser par un chien. Alors qu’elle portait son protège-dents à lumière UV (qui lui blanchit les dents), elle s’est faite attaquer par le chien de son compagnon le 3 février, révèle le Daily Mirror.

Certainement effrayé par la lumière UV, le chien lui a arraché le nez et l’a mordu au bras. Elle raconte : « Il s’est élancé et a touché mon nez en premier, j’étais en état de choc et incrédule. J’étais en état de choc et incrédule ». Elle poursuit : « Je n’ai jamais réalisé qu’il allait continuer à m’attaquer, car pourquoi le ferait-il ? J’ai mis ma main sur mon nez et il s’est jeté sur mon bras deux fois de plus ».