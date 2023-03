Amplification du projet «soupes gratuites»: 600 élèves du Brabant wallon bénéficieront gratuitement de potage et de collation équilibrée

Les crises que nous traversons actuellement tendent à renforcer les difficultés rencontrées par les familles en matière de pouvoir d’achat. Face à ce constat, le Gouvernement de Wallonie, à l’initiative de la vice-présidente, ministre de la Santé et de l’Égalité des chances, Christie Morreale (PS), a marqué son accord pour quadrupler les distributions gratuites de soupes et collations saines aux enfants de plusieurs écoles maternelles et primaires à indice socio-économique faible partout en Wallonie.

Concrètement, dès ce mois de mars et de manière progressive, 88 implantations scolaires (+66) et près de 11.500 élèves bénéficieront, deux fois par semaine, de collations équilibrées, durables et gratuites en Wallonie. Entre 1,2 et 1,6 million de potages ou collations saines variées (salades de fruits, légumes en bâtonnet, jus de fruits et légumes frais, etc.) seront désormais distribués aux enfants. C’est quatre fois plus de collations que celles délivrées jusqu’à présent.