L’office du Tourisme de Fleurus devient ‘Visit Fleurus’: «Nous avons la volonté de placer Fleurus de manière plus marquée dans l’offre touristique de Charleroi Métropole»

Présenté ce mercredi 8 mars par le bourgmestre Loïc D’Haeyer et l’échevin des Fêtes Francis Lorand, le plan a été pensé autour de 3 axes forts à Fleurus : ‘Loisirs et Nature’, ‘Mémoire’ et ‘Folklore et Événements’.

La Ville tient, parmi ses grands axes, à valoriser les 65 hectares de la Forêts des Loisirs en renforçant son offre touristique. « Notre ville possède, avec ces 65 hectares, le seul poumon vert du Nord de Charleroi Métropole. Le projet de revalorisation a été validé par le jury de Charleroi Métropole. Nous avons reçu près de 1.350.000 € de subsides FEDER. Parmi les différents projets, nous pouvons citer la création d’un vallon des aventures, d’un circuit didactique forestier ou encore la création d’un circuit d’art et de découverte. Un mix de Durbuy Aventure et des Lacs de l’Eau d’Heure, mais pas aussi loin si on décide de privilégier la mobilité douce », explique le bourgmestre.