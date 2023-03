Guerre en Ukraine: l’Europe envoie 13.000 PC et smartphones de plus vers l’Ukraine

13.000 appareils ont été collectés via l’initiative « Laptops for Ukraine » et s’ajouteront aux 12.000 qui ont déjà été transportés vers le pays en guerre via le mécanisme de protection civile de l’UE.

L’Union européenne s’était lancée dans la récolte de ce matériel en partenariat avec la fédération d’entreprises DIGITALEUROPE, pour répondre aux besoins ukrainiens de technologies pour maintenir des services de base dans les hôpitaux, les administrations ou encore dans l’enseignement, de nombreux enfants ne pouvant plus suivre les cours en présentiel.