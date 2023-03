Le restaurant «Au Milieu de Nulle Part», à Genappe, fait une pause faute de personnel

Maxence Van Crombrugge a annoncé, ce mardi 7 mars, que son établissement prenait une pause. Le restaurant, situé à Ways (dans la commune de Genappe), se retrouve sans chef de cuisine et jusqu’à présent, il n’a pas reçu de candidature qui remplissait ses critères. « La pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l’augmentation des prix et mon exigence pour la qualité, m’oblige à me remettre en question », écrit-il à ses clients.

Depuis 18 ans, ce restaurant propose une cuisine créative et de qualité, deux valeurs primordiales pour le gérant. « J’ai préféré prendre une pause, jusqu’à ce qu’une proposition de collaboration me séduise et m’emballe », ajoute Maxence Van Crombrugge.