La grève continue dans les supermarchés Delhaize de Marcinelle, Montigny-le-Tilleul et Bouffioulx: «C’est le personnel qui décide»

Les magasins Delhaize en grève à Marcinelle, Montigny et Bouffioulx: la direction veut faire passer tous les magasins sous franchise, les employés fortement inquiets! La direction de l’enseigne de supermarchés Delhaize a annoncé mardi matin au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire sa volonté de faire passer tous les magasins encore intégrés, soit 128 sur 764, sous franchise.

Par Mathéo Cazzoli et Belga

Selon la direction, « il s’agit de la seule option pour continuer à investir dans un avenir durable pour Delhaize ». Elle assure qu’aucun collaborateur des magasins ne perdra ni son travail, ni ses conditions salariales, par contre « la transition progressive des supermarchés en gestion propre vers des magasins indépendants entraînera une réduction graduelle du nombre de fonctions au sein du siège ».

Selon la direction, les magasins affiliés « ont vu leur part de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années », tandis que « les supermarchés en gestion propre (…) ont vu leur rentabilité et leur part de marché décliner au cours de la même période ».

Dans la région carolo, l’enseigne présente à Marcinelle a ouvert à 8 heures comme chaque matin. Mais dès 8h45, les employés ont décidé de fermer le magasin en protestation. Il en est de même pour les sites de Montigny-le-Tilleul et Bouffioulx. L’émotion y est vive, les employés n’en reviennent pas.

Fabian Chiarello, délégué SETCA : « On a appris ce matin donc que les 128 magasins allaient être revendus à des indépendants. Ils nous ont dit que les employés allaient être repris par ces franchisés mais on sait très bien qu’au bout de 6 mois, il n’y aura plus personne. Ça veut dire pas de préavis, pas de loi Renault, aucune négociation… »

Fermeture sauvage

Fabian Chiarello l’affirme : une grande partie des 128 magasins est fermée ce mardi matin. « Jusque quand ? On ne sait pas encore le dire. L’idéal c’est que l’on tienne tous le coup en se serrant les coudes. »

Fabian Chiarello, délégué SETCA. - M.C.

Karine Puraye, employée au Delhaize de Marcinelle, travaille ici depuis 1980. Elle est à un an de la retraite et part donc… « sans rien ! ». « Après 43 ans ici, nous partons comme des malpropres, nous partons sans plan Renault, sans compensation salariale. Soi-disant nous serons repris par les franchisés mais qui ne seront pas d’accord de nous payer au même salaire. Je trouve ça bien triste ! »

Karine Puraye, employée au Delhaize de Marcinelle. - M.C.

Un bain de sang

À Bouffioulx, le magasin est également fermé par les employés. « On nous parlait de la reprise de deux ou trois magasins, ceux qui marchaient le moins, ou même d’une modification d’horaire pour plus de flexibilité. Mais 128 d’un coup, ça n’était pas prévu, c’est un véritable bain de sang social », expliquent Charlotte Lorent et Nathalie Malotaux, respectivement déléguées CNE et SETCA.

Charlotte Lorent et Nathalie Malotaux. - M.C.

Piquet de grève au Delhaize de Bouffioulx. - M.C.

Piquet de grève au Delhaize de Bouffioulx. - M.C.

À Montigny-le-Tilleul également, le personnel montre son mécontentement face à cette décision.

Le Delhaize de Montigny-le-Tilleul est également bloqué. - M.C.

« Nous sommes sous le choc, ils se sont contentés d’annoncer leur volonté de tout franchiser, et sont partis dans la minute. Ils se sont justifiés en disant que les magasins intégrés marchaient moins bien que les franchisés. Nous perdrons une certaine qualité de vie, ça sera un désastre pour beaucoup de gens. Nous n’en savons pas plus pour le moment, nous avons peur d’un remake de Mestdagh, ou pire, de Makro… », explique Corinne Hembise, délégué SETCA.