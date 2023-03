Un nouveau bloc opératoire pour l’hôpital de Marche-en-Famenne

Le bourgmestre de Marche s’est exprimé via un communiqué. « Avec cette approbation de faire réaliser un nouveau bloc opératoire de six salles, le Pan Directeur de Vivalia pour l’hôpital de Marche entame sa 2e phase, après la construction du B6 : une phase déterminante pour l’avenir de la clinique. Je suis particulièrement heureux de remercier les membres du bureau exécutif, tous partis confondus, qui ont pris cette décision mardi après-midi.

L’actuel bloc opératoire de l’hôpital de Marche est vieux de plus 30 ans et il ne correspond plus idéalement à la pratique d’une médecine moderne, sans compter qu’il est saturé.