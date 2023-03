La Belgique invite l’Iran à échanger les instruments de ratification du traité qui ouvre la voie au retour d’Olivier Vandecasteele

Le texte pourra ensuite entrer en vigueur dans les trente jours.

La Cour constitutionnelle a rejeté vendredi passé les recours en annulation introduits contre ce texte. La mise en œuvre du traité permettra l’échange entre le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis plus d’un an, et le diplomate Assodolah Assadi, condamné en Belgique pour un projet d’attentat terroriste en France et dont Téhéran réclame la libération. Lundi, l’Iran s’est dit prêt à cet échange. « La voie est ouverte pour appliquer l’accord, ce dont se félicite la République islamique d’Iran », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.