Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne demande l’interdiction de TikTok sur les appareils professionnels des fonctionnaires

Le ministre a répondu à une question du député N-VA Michael Freilich ce mercredi en commission de la Justice de la Chambre.

TikTok appartient à la société chinoise ByteDance et est sous le feu des critiques depuis que l’entreprise technologique a admis que certains employés avaient accès aux données d’utilisateurs américains et européens. De plus en plus de gouvernements et de parlements interdisent TikTok sur les téléphones professionnels de leurs employés par crainte de vol de données et d’espionnage.