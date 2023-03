«Toustes libres», des centaines de Liégeoises participent à une cycloparade féministe dans les rues de la Cité ardente

Sous le thème « Toustes libres », les militantes ont déambulé dans le centre de la Cité ardente pour rappeler la « vraie signification » du 8 mars, c’est-à-dire une journée de lutte pour les droits des femmes, « loin d’une journée des femmes, rose et fleurie ».

La cycloparade est organisée pour la sixième année consécutive par « Collectives et ardentes », un collectif qui réunit diverses associations, groupes militants, citoyennes et citoyens. Si l’on pouvait apercevoir quelques vélos ici et là, la majorité du cortège était toutefois constitué de piétonnes.