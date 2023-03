En colère, les policiers installeront un barrage filtrant au rond-point qui mène à l’aéroport de Charleroi ce jeudi: «Venez au moins trois heures à l’avance»

Dès 6 heures du matin, à l’appel de la CGSP et de la CSC Services Publics, des piquets prendront position devant le rond-point d’accès à l’aéroport, à hauteur de la station-service. Ce barrage filtrant laissera passer les voitures au compte-gouttes. « Nous distribuerons des tracts pour sensibiliser les automobilistes au sous-finacement et au manque de personnel des services de police et de douane », précise Patrick François, délégué CGSP à la police.

À l’aéroport de Charleroi, le problème serait particulièrement criant. Selon le syndicaliste, il manquerait entre 60 et 100 policiers. « Sur papier, le cadre est complet, mais il a largement été sous-estimé. Pour rendre un service de qualité et remplir toutes les missions qui nous sont dévolues à l’aéroport, nous aurions besoin de bras ».