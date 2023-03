Journée de lutte pour les droits des femmes à Bruxelles: Woman Life Freedom manifeste pour le respect des femmes et des minorités iraniennes

«On lutte pour réclamer notre corps, pour contrôler notre corps, pour choisir qui on veut épouser, choisir les vêtements qu’on porte, pour tous les droits que les femmes devraient avoir et que nous n’avons pas», explique Fariba Amirkhizi, organisatrice de l’action et membre du collectif Woman Life Freedom Belgique. «Nous sommes la voix contre le patriarcat, le capitalisme, la théocratie et toute forme d’oppression», poursuit-elle.