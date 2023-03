L’ONG Médecins sans frontières dit reprendre ses activités au Burkina un mois après la mort de deux employés

Le 8 février, MSF avait annoncé la mort de deux de ses employés burkinabè tués le jour même sur la route entre Dédougou et Tougan, dans le nord-ouest du pays. Selon l’ONG, des « hommes armés » avaient « pris pour cible » un « véhicule de Médecins sans frontières, clairement identifié » et transportant une équipe médicale de quatre personnes.

Les violences attribuées aux groupes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique (EI) ont fait plus de 10.000 morts depuis 2015 – civils et militaires – selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés.