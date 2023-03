Ces frères et sœurs de stars qui montent: les avez-vous reconnus? (photos)

Pauline Chalamet dans « The Sex Lives of College Girls »

C’est dans une série Amazon Prime, non disponible en Belgique, que Pauline Chalamet peut être aperçue. La sœur de Timothée Chalamet joue dans « The Sex Lives of College Girls ». Vous l’aurez compris, voilà encore une série pour le moins déjantée. L’actrice franco-américaine de 31 ans n’en est pas à son coup d’essai étant déjà apparue dans « The King of Staten Island » en 2020. En plus d’interpréter des rôles, la jeune femme s’adonne également à l’écriture de scénario.

Dans la lignée de « Sex Education », « Blue Mountain State » mais plutôt dans la veine d’« American Pie », la série produite par HBO traite de la vie sexuelle des étudiantes à l’université avec un certain humour. Plus spécifiquement, la série nous permet de suivre quatre jeunes femmes plutôt désinhibées dans leur intimité. Pauline Chalamet interprète l’une de celles-ci.