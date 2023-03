Berloz: Steven Di Salvo, accusé de l’assassinat de sa compagne, sera jugé par six femmes et six hommes aux Assises

Les faits s’étaient déroulés à Berloz le 22 juin 2020. Steven Di Salvo avait tué sa compagne, Jessika Oliveira De Melo, en l’étranglant et après lui avoir porté plus de quarante coups de couteau. L’accusé avait commis les faits, car il n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants.

Steven et Jessika étaient en couple depuis six ans. Ils avaient donné naissance à quatre enfants. Ils étaient en situation de surendettement. L’enquête a démontré que Jessika avait pris la décision de quitter Steven et de retourner vivre chez sa mère à Wavre. Elle avait perdu la joie de vivre auprès de Steven Disalvo en raison de l’inactivité de ce dernier.