Grève nationale ce vendredi 10 mars: voici toutes les perturbations attendues dans la région de Mons-Borinage

Le mouvement a pour but de dénoncer la mise sous pression des services publics : réduction des effectifs et du budget face à une charge de travail qui, elle, augmente.

Dans l’enseignement

Ce sera au cas par cas. Quelques établissements ont déjà annoncé leur participation au mouvement.

À la prison de Mons

« C’est toujours le même problème, nos revendications ne sont pas entendues. À la prison de Mons, au niveau de l’insalubrité, rien n’a avancé. Il n’y a toujours aucun projet concret sur la fermeture de la prison et la construction d’un nouvel établissement. On vit au jour le jour », dénonce Dany Delbart, dirigeant responsable du Sypol EPI.

Il expose également les problèmes en matière de sécurité incendie (matériel obsolète, manque de protection…). Ce mercredi, le personnel de la prison était déjà en grève : il n’a pas été possible d’organiser des visites et il n’y a pas eu non plus de mise au travail pour les détenus.

Les services d’aide à la jeunesse

Une première mobilisation est prévue ce jeudi, entre 12h et 14h. Un nouveau piquet de grève se tiendra ce vendredi. L’administration générale de l’enseignement, le service d’aide à la jeunesse, l’infrastructure des bâtiments scolaires et l’ADEPS seront normalement à l’arrêt.

Dans les autres services publics