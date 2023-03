Anderlecht: Dreyer veut profiter de la Conference League pour oublier le championnat

de videos

Arrivé de Midtjylland à la mi-janvier, Dreyer totalisé trois buts et un assist. et espère « devenir encore plus important » dans les semaines à venir. « Je veux dire par là marquer encore plus de buts et faire plus de passes décisives. Entre-temps, je me suis également installé à Bruxelles, ce qui est essentiel pour un footballeur. C’était une très belle soirée lorsque nous avons éliminé Ludogorets au tour précédent dans un stade comble. J’y repense avec plaisir et j’en redemande ».