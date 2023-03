Le gérant d’un établissement Horeca à Ixelles tombe nez-à-nez avec son cambrioleur au beau milieu de la nuit!

Le cambrioleur en question s'était introduit dans un établissement Horeca aux premières heures de la matinée de mardi. Pour ce faire, il avait brisé une fenêtre et ensuite vidé la caisse enregistreuse. L'argent était prêt à être emporté, enveloppé dans un essui de vaisselle, lorsque le suspect a décidé de se rendre à l'étage supérieur.

Le gérant a été blessé et a dû être emmené à l'hôpital pour se faire soigner. Il est en incapacité de travail pour au moins six jours. Le suspect, en séjour illégal, a reçu l'ordre de quitter le territoire et a été mis à la disposition du parquet après audition.