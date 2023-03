Plus de 1.000 ch pour le nouveau moteur Lamborghini

Comme le constructeur l’avait déjà annoncé, c’est bien un moteur V12 qui sera associé aux moteurs électriques dans la nouvelle supercar de Lamborghini. L’ensemble développera plus de 1.000 ch et sera rechargeable sur une borne. Ce nouveau modèle n’aura donc rien à voir avec la Sian qui était une hybride autorechargeable.

Mode traction !

Le nouveau V12 est le plus puissant et le plus léger jamais construit par Lamborghini. Affichant seulement 218 kilos sur la balance, il est 17 kilos plus léger que celui de l’Aventador, ce qui ne l’empêche pas de sortir 825 ch. Il est associé à un moteur électrique qui entraîne les roues arrière, tandis que deux autres unités électriques s’occupent des roues avant. Cette nouvelle supercar dispose donc d’une transmission intégrale, mais peut aussi se transformer en traction à faible allure. Et ça aussi, c’est une révolution !