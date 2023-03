Guerre en Ukraine: le patron du groupe paramilitaire russe Wagner juge «raisonnables» les sanctions européennes le visant

« En ce qui concerne la contestation des sanctions me visant et des sanctions contre Wagner, je ne vais pas les contester et je crois qu’en ce moment, elles sont imposées de manière tout à fait raisonnable », a déclaré le sulfureux homme d’affaires, cité par le service de presse de son entreprise Concord.

M. Prigojine, 61 ans, présent actuellement dans le Donbass ukrainien aux côtés de ses hommes engagés dans la sanglante bataille de Bakhmout, répondait à une question sur l’annulation mercredi par la justice européenne des sanctions contre sa mère. Comme son fils, Violetta Prigojina avait été frappée par une interdiction d’entrée dans l’UE et un gel des avoirs depuis février 2022, le Conseil de l’UE ayant indiqué qu’elle était notamment, à 83 ans, « propriétaire de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord » fondé par son fils.