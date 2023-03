La GTI revient sur ses terres

Avec l’arrêt du traditionnel Meeting GTI de Wörthersee, c’est toute une communauté de passionnés de GTI qui était en deuil. Mais VW a décidé de ne pas les laisser orphelins en relançant un événement similaire à Wolfsburg, sur ses terres. A partir de 2024, « GTI Coming Home » accueillera donc les amateurs de VW sportives à deux pas de l’usine du constructeur.

Des fans du monde entier

GTI : trois lettres synonymes de sportivité, d’émotion et de dynamisme depuis près d’un demi-siècle. Une gamme qui réunit des fans dans le monde entier. Ces passionnés se rencontrent régulièrement dans les clubs et discutent au sein de communautés et de groupes. Depuis 1982, le plus grand meeting GTI se déroulait traditionnellement sur les rives du Wörthersee, en Autriche. La commune a récemment décidé de plus l’accueillir, ce qui a poussé VW a reprendre les choses en main.