Le CHU Saint-Pierre, à Bruxelles, «hôpital partenaire» de la ligne contre les violences conjugales

«Ce projet vise à outiller les institutions-partenaires, pour leur permettre d’orienter les victimes vers un service adéquat et une équipe formée au processus de domination conjugale», précise le pôle des ressources. Le centre a décidé de proposer le label «hôpital-partenaire» de la ligne d’écoute contre les violences conjugalesaux hôpitaux, arguant qu’il s’agit de lieux de prédilection dans la détection de violence, mais que le personnel se retrouve parfois démuni face aux cas de violences intrafamiliales. Le pôle précise avoir contacté 81 sites hospitaliers à Bruxelles et Wallonie, soit 37 groupes ou hôpitaux, parmi lesquels 18 sont des sites conventionnés.

Les objectifs

Cela permet notamment de diffuser le numéro de la ligne d’écoute contre les violences conjugales auprès de la patientèle et du personnel des hôpitaux à Bruxelles et en Wallonie, d’outiller le personnel médical, et de sensibiliser l’ensemble du personnel des institutions partenaires. Les responsables de la ligne d’écoute encouragent également le personnel médical à appeler le numéro pour des renseignements ou des conseils sur la prise en charge d’une victime de violences conjugales. Concrètement, deux kits de communication seront proposés aux partenaires, un à destination des patients et un pour le personnel, pour mieux l’équiper sur la thématique.