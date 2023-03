«On ne dit pas non à un maillot jaune»: les premiers mots de Pogacar après son succès d’étape à Paris-Nice

« Vingegaard a attaqué en premier, mais je n’ai pas voulu le contrer immédiatement, j’ai préféré attendre un peu », relate Pogcar. « Et ensuite il a eu un temps de retard quand j’ai attaqué, alors j’ai pu reprendre Gaudu, je savais qu’il ne fallait pas lui laisser trop de champ. Si je le laissais partir c’était terminé pour pouvoir gagner l’étape. Je n’avais pas dans mon plan de prendre les commandes de la course, mais on ne dit pas non à un maillot jaune ».