Quand votre auto se transforme en terminal de paiement

Depuis quelques années (et encore plus depuis le Covid), nous avons pris l’habitude de payer sans contact. Avec une carte bancaire, mais aussi de plus en plus souvent avec notre smartphone. Figurez-vous qu’à l’avenir, vous ne devrez même plus sortir de votre voiture pour payer, cette dernière se transformant en terminal de paiement, notamment pour faire le plein de carburant ou d’électricité.

Pay+

Mercedes vient de lancer Pay+, un système qui utilise l’authentification Visa pour permettre un paiement sécurisé depuis l’habitacle. Pour le moment, seuls les utilisateurs allemands peuvent l’utiliser à l’aide d’un capteur d’empreintes digitales intégré à la console centrale. Une technologie qui sera étendue à d’autres pays prochainement. Les premiers modèles de la gamme à en être équipés sont les EQS, EQE, Classe S, Classe C et GLC.