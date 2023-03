Frank Gazzard désigné candidat bourgmestre par Alternative Plus à Spa

Lors des dernières élections, on l’a encore bien vu, il est extrêmement rare que le bourgmestre ne soit pas un premier de liste. Elles ont beau être très longues, les places valent on ne peut plus cher. L’opposition de Spa se met en ordre de marche. Ce lundi, Alternative Plus a désigné sa tête de liste. Sans trop de surprise, il s’agira de Frank Gazzard.

Un choix logique dans la mesure où non seulement c’était le premier score de la liste en 2018 et deuxième score au total derrière Sophie Delettre, mais c’était également lui la tête de liste à l’époque. D’ailleurs, si Paul Mordan a voulu de cette place, en définitive il s’est retiré de la course et Frank Gazzard était seul candidat. L’ébéniste de son côté sera le dernier de celle-ci. Il la poussera, comme on dit. « Quand j’étais gamin, je jouais gardien au foot. J’avais l’impression que je poussais les autres vers la victoire. C’est un peu la même situation ici. »