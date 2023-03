Voici les premiers adversaires des Belgian Cats en phase finale de l’Euro de basket

La Belgique jouera sa phase de poule à Tel Aviv et bénéfice d’un tirage très clément. Le championnat d’Europe se jouera du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël.

Les Belgian Cats ont hérité de l’Italie, la République Tchèque et lsraël dans leur groupe B en phase finale de l’Euro de basket féminin en juin prochain, à l’issue du tirage au sort effectué mercredi près de Ljubljana en Slovénie.

Slovénie et Israël, pays organisateurs, font partie des seize invitées du plateau. Ils organiseront chacun deux groupes et deux 8es de finale, sachant que le premier de chacune des quatre poules rejoint directement les quarts de finale alors que le 2e et le 3e jouent un barrage pour y accéder. La phase finale à partir des quarts de finale se jouera à Ljubljana.