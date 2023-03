En Wallonie, une résolution des Engagés pour sortir du Traité sur la charte de l’énergie

« Nous voulons également que le gouvernement wallon plaide au niveau européen pour une sortie de l’Union européenne et de ses États membres de ce traité. Ce retrait collectif devra être accompagné d’un accord neutralisant la clause de survie qui prévoit que les investissements réalisés avant le retrait continueront d’être protégés pendant 20 ans », a-t-il ajouté.

Le Traité sur la Charte de l’Energie, signé par 53 pays, est entré en vigueur en 1998. Son objectif : offrir une protection aux investisseurs dans le secteur de l’énergie et permettre aux entreprises de lancer une procédure d’arbitrage contre un État si celui-ci prend des décisions qui seraient préjudiciables à leurs intérêts.

Au fédéral, les socialistes ont d’ailleurs déposé une résolution appelant à soutenir une sortie coordonnée de la Belgique et de l’Union Européenne de ce traité « totalement anachronique ». « Au lieu de protéger l’intérêt général et de défendre une transition soutenable, il protège des multinationales qui voient parfois comme une véritable menace les choix des États de réduire certaines activités industrielles et le recours aux énergies fossiles. (…) », ont-ils récemment pointé.