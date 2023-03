Environ 400 syndicalistes manifestent pour plus d’égalité entre femmes et hommes à Bruxelles (photos)

À l’occasion de la Journée de lutte pour les droits des femmes, une manifestation était organisée en front commun syndical. Salaires, lutte contre toutes les formes de violence, renfort des services publics et collectifs tels que les crèches et réduction collective du temps de travail étaient les quatre grandes revendications portées par les manifestantes.

« On veut que toutes les femmes puissent porter plainte, y compris les femmes sans-papiers, et qu’elles puissent être accompagnées par les services psycho-sociaux et médicaux », explique Alicia Schmit, déléguée permanente à la CSC Femmes, à Bruxelles. Les demandes portaient également sur une meilleure répartition du temps de travail, ce qui permettrait de mieux répartir les richesses et le temps libre, selon la déléguée syndicale.