Le phénomène du «No Show» dans les restaurants bruxellois de plus en plus fréquent: «Des clients donnent même parfois un faux numéro de téléphone»

« Pour nous, ce sont environ 5 tables par semaine qui annulent », confie Loïc, propriétaire du restaurant Tokidoki à Saint-Gilles. Même constat pour Sidney, chef du restaurant Savage, qui remarque qu’une tendance se dessine : « Cela nous arrive toutes les semaines, que des clients ne viennent pas. C’est un phénomène de plus en plus récurrent, on nous donne même parfois des faux numéros. »

Les conséquences en termes de perte d’argent et gaspillage des produits peuvent être dramatiques pour les restaurateurs. Si les deux établissements parviennent à combler leurs services même en cas de « no show », Sidney avoue que passée une certaine heure, c’est plus préoccupant : « Si cela arrive après 21h, c’est difficile de remplir avec le passage et c’est vraiment emmerdant. »