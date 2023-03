Liège se porte candidate comme «Ville littéraire de l’UNESCO»

La Ville de Liège met à l’honneur depuis ce mercredi le plus célèbre de ses fils, le romancier Georges Simenon, à l’occasion du « Printemps Simenon ».

Julien Moës, ancien journaliste liégeois et animateur de l’émission radiophonique littéraire « Nos auteurs ont la parole » sur RCF, a profité de l’occasion pour proposer à la Ville de Liège d’être candidate en tant que ville littéraire de l’UNESCO. Il a rencontré l’échevin liégeois de la Culture, Mehmet Aydogdu, artiste plasticien et philosophe, qui a directement soutenu ce projet tout comme le bourgmestre Willy Demeyer, vice-président de l’association des maires francophones. « L’échevin a reçu une délégation d’écrivains qui ont signé un appel pour que Liège devienne ville littéraire de l’UNESCO. On retrouvait parmi eux Bernard Gheur, Christian Libens, Guy Delhasse et d’autres qui participent déjà à la remise du prix littéraire SAGA qui récompense l’auteur d’un premier roman francophone », indique Julien Moës.