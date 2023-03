Drame en pleine rue à Anvers ce mercredi: un homme blessé par balle alors qu’il se promenait avec un membre de sa famille, «la victime est en danger de mort»

Ce mercredi en fin d’après-midi, un homme a été blessé par balle dans le quartier d’Hoboken à Anvers. La victime marchait en rue avec un membre de sa famille quand elle a été abordée par un passant, qui a soudainement sorti une arme, indiquent nos confrères de HLN.

de videos

D’après les témoins, au moins trois coups de feu ont été tirés. « La victime a été immédiatement transportée à l’hôpital par sa famille et est en danger de mort. Nos équipes sont sur place et ont établi un périmètre de sécurité. Une enquête est en cours et nous sommes à la recherche du suspect », a déclaré Wouter Bruyns, porte-parole de la police d’Anvers.