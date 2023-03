LaMeuse Foot | Patrick Sangwa (Aywaille) et Philippe Médery (Mormont), deux entraineurs aux défis et à la casquette doubles

de videos Concentrons-nous d’abord sur Patrick Sangwa, qui va reprendre les rênes d’Aywaille en D3 ACFF la saison prochaine. « Rester en Nationales ne m’importait pas. Je voulais retrouver un endroit où il y a de vraies valeurs humaines. Philippe Dodrimont m’a renvoyé une image de quelqu’un de très humble même si mon premier contact a été avec Patrick Fabbri. » Le tacticien de 49 ans a aussi évoqué sa nomination comme T2 du Burundi, où il a grandi avant d’arriver en Belgique à 26 ans. « J’avais déjà entrainé en D1 au Burundi ainsi que les cadets de l’équipe nationale. Le ministre des Sports du pays voulait que je sois entraineur principal. Finalement, je ne serai qu’adjoint. La condition était que je reste là-bas de façon permanente si j’étais sélectionneur principal mais j’ai ma famille et mon boulot en Belgique. Mais mon plus grand rêve serait de me qualifier pour une Coupe du Monde avec le Burundi. »

Patrick s’est aussi confié sur le divorce avec les Armuriers et la complexe saison du club. « La perte de Baccarella et Wanderson lors du match contre Richelle ainsi que le départ de Moussa Diallo sont des éléments d’explication. On a aussi commencé à douter en enchainant les défaites. Mais ce que je peux dire, c’est qu’en un peu plus de 3 ans à Herstal, il n’y a eu aucun problème dans le vestiaire. Mon départ a été difficile encaisser. Mais je suis persuadé, même avant d’avoir été remercié, que cette équipe va se sauver. »

Mentalité luxembourgeoise Notre second invité n’était autre que « Le Mage », Philippe Médery, une appellation qui lui tient plutôt à la peau du côté de chez nous. De l’autre côté de la frontière liégeoise, ce dernier a resigné pour une dixième saison. « C’est un club auquel je m’identifie, c’est une grande famille. Je me retrouve nettement plus dans la mentalité luxembourgeoise que dans la liégeoise. La réussite de Mormont cette saison ? Il y a toujours un peu de chance mais aussi des transferts réussis alors que l’objectif de départ était de se maintenir.»

Médery est aussi directeur technique de Blegny qui performe en P2B puisque l'équipe fanion est troisième dans la série. « On a souvent qualifié les joueurs de Blegny comme des collectionneurs de médailles mais il s'agissait d'éléments qui n'étaient pas originaires même du club. On a perdu énormément de jeunes du cru sur ces deux dernières années. Raphael Fassotte et Gregory Godin, eux, y sont pour beaucoup dans la réussite de l'équipe première blegnytoise. On a restructuré le club en y faisant venir de vrais Blegnytois. »