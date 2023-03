Après Peter Pan, Pinocchio reprend vie au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles

L’équipe de « Peter Pan » emmenée par Axel de Booseré et Maggy Jacot est de retour au Théâtre Royal du Parc sous la direction de Thierry Janssen (« Tour du Monde en 80 jours »).

Thierry a imaginé une troupe ambulante dont le directeur a embauché le « vrai » Pinocchio et son père Gepetto pour traverser une Italie en crise, tentée par un courant politique qui se répand peu à peu… le fascisme.

C’est Julien Besure qui incarnera le « vrai Pinocchio » mais personne ne veut croire évidemment que Pinocchio a réellement existé. C’est d’autant plus difficile à vivre pour notre héros que son père perd peu à peu ses souvenirs.

Accessible dès 8 ans, le spectacle comprend les personnages favoris des enfants comme le Grillon (Jiminy Cricket chez Walt Disney) à qui Karen de Paduwa (la fée Viviane dans « Les Chevaliers de la table ronde » ou le chef des enfants perdus dans « Peter Pan ») prêtera son corps et sa voix.

La fable imaginée par l’Italien Carlo Collodion de la fin du 19e siècle nous raconte l’indispensable aspiration à la liberté qu’éprouve la jeunesse et le conflit intérieur de tout enfant : être sage et obéissant pour plaire à ses parents ou être rebelle et désobéissant pour devenir autonome.