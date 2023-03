Le bénéfice de D’Ieteren, notamment propriétaire de Volkswagen, augmente de moitié en 2022

Le résultat consolidé ajusté avant impôts s’établit à 733,4 millions d’euros, en hausse de 50,9 % par rapport à 2021, a précisé l’entreprise, connue pour son activité d’importation de véhicules Volkswagen mais qui a considérablement élargi son portefeuille ces dernières années. D’Ieteren détient ainsi également le spécialiste du vitrage automobile Belron (à 50,01 %), l’entreprise de pièces détachées PHE ou encore les carnets Moleskine.

Le chiffre d’affaires a augmenté l’an dernier en raison de la reprise de PHE et de la participation à 40 % dans TVH, qui distribue des pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction et industriels, et agricoles. Il progresse en effet de 42,6 %, à 11,91 milliards d’euros.