«Appelle-moi quand tu arrives», un message maternel devenu slogan des Grecs en colère

Beaucoup de Grecs se sentent aussi humiliés par le déclassement social brutal qu’ils ont subi durant la crise financière (2008-2018) et leur colère a été ravivée par la catastrophe ferroviaire.

Dans un pays où la famille est un marqueur fort de la société, « Appelle-moi quand tu arrives » résume « la mentalité des parents en Grèce, en particulier de la mère qui s’inquiète de savoir si son enfant va bien », explique à l’AFP Pinelopi Horianopoulou, une employée municipale, mère de deux enfants, rencontrée mercredi dans la manifestation athénienne.

« C’est le message que toutes les mères de Grèce envoient », renchérit Giota Tavoulari, 58 ans, du syndicat des pharmaciens. Ce slogan est « repris partout car il est assez significatif : ces enfants ne reverront pas leurs familles parce que des gouvernements, des entreprises n’ont pas pris soin » des systèmes de sécurité ferroviaire.

Dans de nombreux établissements scolaires ces derniers jours, des élèves du primaire, des collégiens et des lycéens ont disposé sur le sol des dizaines de sacs à dos de manière à former ce message « pare me otan phtasis », « appelle-moi quand tu arrives » parfois décliné aussi en « envoie-moi un message quand tu arrives ».

De nombreuses victimes de cette « tragédie nationale » comme l’ont qualifiée les autorités grecques, étaient des étudiants rentrant à Thessalonique, la grande ville universitaire du nord du pays, après un week-end prolongé.

Des médias grecs ont affirmé que ce message était parti du témoignage d’une mère de victime assurant avoir reçu un coup de fil de son fils de 23 ans qui voyageait à bord du train Athènes-Thessalonique.

« Maman, il y a trop de monde dans le train. Je n’ai jamais vu un train aussi bondé. Je t’appelle quand on arrive, viens me chercher », a dit ce jeune homme selon le site d’informations magazines LIFO.