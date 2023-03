«Il y a encore beaucoup à faire»: la commune d’Anderlecht présente les chiffres du projet MMM à Cureghem

La commune d’Anderlecht, en collaboration avec la zone de Police Bruxelles-Midi, a mené d’octobre à fin janvier de nombreuses actions quotidiennes au sein du quartier du Conseil, au cœur de Cureghem. Le projet MMM avait pour objectif de cibler un microquartier, ici le quartier du Conseil avec ses 11.749 habitants, pour travailler sur de multiples phénomènes de façon multidisciplinaire. « Nous avons été interpellés de nombreuses fois au cours de ces derniers mois par les riverains sur les multiples incivilités constatées dans le quartier du Conseil. Ils dénoncent des problèmes de propreté, de drogue et de tapage », explique le bourgmestre, Fabrice Cumps (PS). Avec une nouvelle méthodologie, le projet prévoyait de renforcer les effectifs au sein du quartier pour assurer une plus grande présence sur le terrain. Les différents services communaux et la zone de police ont également amélioré leur collaboration.

Des riverains sceptiques Ce mardi soir, la commune présentait les résultats du projet aux riverains. Fabrice Cumps est conscient que les résultats ne sont pas parfaits. « Le ton n’était pas triomphal lors de la présentation. On sait qu’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le cadre de vie du quartier. Le projet n’est pas terminé, l’enjeu sera de le pérenniser et de l’ouvrir à un plus grand périmètre. » Une enquête menée auprès des habitants conclut qu’ils n’ont constaté aucune amélioration et que certains problèmes se sont même aggravés.

Propreté et prévention Le projet MMM visait à améliorer la propreté dans le quartier. L’équipe d’entretien a été renforcée. Durant la période du projet, 593 tonnes de déchets et d’encombrants ont été ramassées. L’usage de l’application Fix My Street a quadruplé par rapport à l’année dernière. La présence des gardiens de la paix et des agents constatateurs sur le terrain a également été revue à la hausse. 744 sacs-poubelles ont été fouillés, ce qui a mené à 103 sanctions.

La présence policière a été accentuée en parallèle. Cela se traduit par une hausse des PV, avec 761 dressés pendant le projet MMM, contre 497 l’année précédente sur la même période. 10 caméras ont été placées dans le quartier du Conseil. Leur visionnage a mené à 93 constats et à six sanctions. « Je salue le courage de nos travailleurs. On avait placé beaucoup d’espoirs dans les caméras, mais on constate qu’elles ne fonctionnent pas comme espérées », avoue le bourgmestre. 189 établissements Horeca ont été vérifiés. 59 propriétaires ont été auditionnés, 20 établissements ont reçu un avertissement tandis que 26 ont été contraints de fermer leurs portes.