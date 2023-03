Un job étudiant à la commune d’Amay? Les candidatures sont ouvertes

Dans le cadre de l’opération «Eté solidaire, je suis partenaire», subsidiée par la Région wallonne, le service Jeunesse et le CPAS d’Amay proposent à des jeunes entre 15 et 21 ans d’effectuer un job de vacances durant 10 jours pendant les mois de juillet et d’août.

Les CV et les lettres de motivation doivent être envoyées avant le lundi 3 avril, par courrier ou en mains propres : Administration communale d’Amay, Service Jeunesse – Stéphane Tore : stephane.tore@amay.be Place Sainte-Ode, 1, 4540 Amay