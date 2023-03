Feu vert du parlement wallon au projet de décret sur la gestion des déchets

Le texte, qui remplacera un décret de juin 1996, transpose une série de directives européennes sur le sujet. Il traduit aussi les nouveaux objectifs européens en matière de clarification des définitions (déchets municipaux, déchets de construction/démolition, déchets alimentaires…) ; de gestion des déchets dangereux ; de prévention ; de collecte sélective et de valorisation des déchets (préparation au réemploi et recyclage), a expliqué la ministre régionale de l’Environnement, Céline Tellier.

Le projet prévoit ainsi, pêle-mêle, une transition renforcée vers le ’zéro-déchet’, avec entre autres la réduction de l’usage des plastiques à courte durée de vie ainsi que la réduction des gaspillages alimentaires et non alimentaires ; un renforcement de la circularité des matières ; un accroissement du tri et des collectes sélectives de déchets ménagers, assimilés et professionnels ou encore une réforme du système de la responsabilité élargie des producteurs avec l’obligation, pour eux, de financer la gestion des déchets liés à leurs produits.