La députée disonaise Chanelle Bonaventure soutient les travailleurs de Delhaize: «Anormal de faire toujours des économies sur le dos des travailleurs»

Quand on gagne 6,5 millions l’an et que son salaire ne fait que grimper, il est plutôt malvenu de demander à ses employés de faire des efforts. Et pourtant, en passant à la franchisation de tous les Delhaize, c’est le message qu’envoie le grand patron. Une attitude qui révolte la députée socialiste disonaise Chanelle Bonaventure.