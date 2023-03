Guerre en Ukraine: peu probable que la Russie réalise des «gains territoriaux majeurs», selon Washington

Les Russes se voient infliger « de hauts niveaux de pertes » et le président Vladimir « Poutine comprend probablement mieux les limites de ce que son armée est capable de réaliser », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il semblait se focaliser « sur des objectifs militaires plus modestes pour l’instant ».

« Si la Russie ne lance pas une mobilisation obligatoire, et n’identifie pas d’importants approvisionnements en munitions venant d’une tierce partie, il sera même de plus en plus difficile pour elle de maintenir le niveau actuel des opérations offensives au cours des prochains mois », a dit Mme Haines.