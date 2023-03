«Kurios – Cabinet des curiosités»: le Cirque du Soleil revient en septembre à Bruxelles avec son nouveau spectacle sous chapiteau

Dans son cabinet de curiosités, il est persuadé qu’il existe un monde dissimulé, invisible, où sommeillent les idées les plus folles et les rêves les plus grandioses. Des personnages d’un autre monde débarquent soudain dans son univers fabriqué de bric et de broc. Ces êtres curieux et bienveillants bouleverseront son quotidien en y insufflant un soupçon de poésie et une dose d’humour afin d’éveiller son imagination. C’est alors que les curiosités qui peuplent son cabinet prendront vie une à une sous ses yeux. Et s’il suffisait d’un brin de curiosité et d’imagination pour accéder au merveilleux ?