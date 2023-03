Nikola Stulic ou Youssouph Badji? À côté de Vakoun Bayo, il n’y qu’un fauteuil pour deux au Sporting de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La patience serait-elle une vertu imposée aux attaquants carolos cette saison ? Après 269 minutes sur nos pelouses, Nikola Stulic, fraîchement débarqué, court toujours après son premier but. Avant lui, Nadhir Benbouali, bien malchanceux depuis lors, avait dû attendre 462 minutes. Youssouph Badji, transféré il y a quatorze mois, avait quant à lui dû s’y reprendre à deux exercices. En comparaison, leurs brillants prédécesseurs, Victor Osimhen et Shamar Nicholson, n’avaient mis que 59 minutes pour débloquer leur compteur (chaque fois à Waasland-Beveren, du reste…). Buteur pressé, Adama Niane avait marqué un premier goal après 38 minutes de jeu, en avait mis un second trois matches plus tard avant de rester muet jusqu’au terme de la saison ! Preuve aussi que genre de statistique a ses limites. Cependant…