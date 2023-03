Tirreno-Adriatico: l’heure du premier test de la saison pour Wout van Aert

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Wout van Aert a beau répéter qu’il est là avant tout pour se préparer, il parvient difficilement à contenir ses ardeurs, à cacher ses fourmis dans les jambes. Contrairement à l’édition 2021 de Tirreno-Adriatico où il s’était « vidé » chaque jour pour décrocher la deuxième place finale et même à Paris-Nice 2022 où il avait été de presque toutes les batailles, il a cette fois opté pour une stratégie plus contrôlée. En comptant quasiment chaque coup de pédale en Italie. L’ancien champion de Belgique n’a pris aucun risque dans le chrono initial et a ensuite brièvement travaillé en tête du peloton dans la seconde étape. Ce mercredi, dans le final menant à Foligno, il est monté un petit peu dans les tours.