Quelque 5.000 personnes dans les rues de Bruxelles pour défendre les droits des femmes

Cette année, le réseau mondial féministe de la Marche mondiale des femmes a décidé de mettre l’accent sur les violences économiques qui touchent les femmes, dans cette période de crise énergétique et du pouvoir d’achat. «Les femmes se retrouvent économiquement dépendantes de leur partenaire et en situation de précarité (en raison des) politiques économiques de l’État», dénonce l’organisme.

Plusieurs femmes, issues de différentes associations, de comité ou de syndicats, ont pris la parole sur scène avant le début de la marche. Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, a notamment salué la Belgique et sa position contre les violences sexistes et sexuelles tout en précisant que le chemin était encore long avant une égalité entre femmes et hommes. D’autres femmes ont également plaidé pour un soutien aux femmes congolaises ou aux femmes sans-papiers en Belgique, en soulignant leur situation précaire.