Une famille belge arrêtée par le FBI: elle est soupçonnée d’avoir escroqué des Hawaiiens pour un montant de plus de 300.000 dollars!

Tim D. (37 ans, d’Audenaerde), son épouse Latifa Z. (37 ans, de Courtrai) et leurs fils Sofyane et Haitem ont été traduits devant un tribunal fédéral à Hawaï. Les Belges, assurant leur défense en français, sont accusés d’avoir dépassé la durée de leur visa et, bien plus grave, d’avoir organisé une escroquerie à l’investissement qui leur aurait rapporté plus de 300.000$, soit 285.000 €. Ils ont plaidé non coupables ce lundi et leur procès est prévu pour le 8 mai.

La famille a été arrêtée le week-end dernier par des agents du FBI. Interviewé par le « Honolulu Star-Advertiser », l’avocat du père a déclaré qu’il attendait son procès pour « prouver son innocence dans cette affaire ».