«Ils s’autorisent beaucoup de familiarités...»: derrière les murs des maisons, de nombreuses aide-ménagères victimes de comportements parfois très graves

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2019, 30 % des travailleurs belges, actifs entre autres dans le secteur des titres-services, ont été victimes de comportements inappropriés sur leur lieu de travail.

Derrière les murs des maisons...

« À la SNCB par exemple, on sait que les accompagnateurs de train ou des agents Securail sont souvent pris à partie voire agressés mais c’est visible, ça se passe dans l’espace public. Pour les aide-ménagères, tout se passe derrière les murs des maisons, caché. Or, il s’en passe des choses, si l’on en croit tout ce que les travailleurs et travailleuses racontent », témoigne Peter Van de Veire, directeur du Fonds de soutenabilité titres-services.