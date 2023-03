Cette fois, c’est vraiment terminé: Adrien Trebel ne jouera plus pour Anderlecht!

À l’heure où Anderlecht a besoin de toutes ses forces vives, Adrien Trebel (32 ans) aurait certainement encore pu aider les Mauves. Mais Brian Riemer, soutenu par sa direction qui avait déjà fait comprendre depuis un moment au Français que son contrat ne serait pas prolongé en fin de saison, ne l’entend pas de cette oreille.

Trebel et l’entraîneur anderlechtois ont eu une discussion de laquelle il est ressorti que le milieu de terrain ne jouerait plus. Le mentor danois n’a d’ailleurs plus offert la moindre minute au nº25 depuis plus d’un mois.