Agressions, vols...: il y a 30 faits criminels par jour dans les gares belges, la police déplore un «manque de moyens humains»

Ce jeudi après-midi, une proposition de résolution de loi visant à renforcer la police des chemins de fer sera voté en séance plénière à la Chambre. Le texte a déjà été adopté à l’unanimité en Commission de l’Intérieur.

Pour le député fédéral Eric Thiébaut (PS), à l’origine de cette proposition, il est vital de renforcer la police fédérale des chemins de fer. En 2021, les statistiques policières fédérales renseignent... 12.079 faits criminels (agressions, vols, etc.) dans les différentes gares du pays. Et pour le premier semestre de 2022, 5.402 faits avaient déjà été enregistrés. La plupart dans la région de Bruxelles Capitale (3.513) devant les provinces de Liège (439), Anvers (339), Hainaut (336) et Flandre orientale (237). Soit une moyenne de 30 faits criminels, par jour !