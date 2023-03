Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les « primes de pension » touchées par des anciens présidents de la Chambre ont mis sur la sellette Herman De Croo et Siegfried Bracke. Compléments illégaux ou pas ? Cela continue à faire couler beaucoup d’encre. Certains affirment qu’il ne s’agit pas d’une fraude puisque les montants en question ont été approuvés, chaque année, par le Parlement… Même s’il s’agit, à coup sûr, d’un régime qui est remis en question. D’autres, par exemple au PTB, clament que ces primes sont illégales.

Que gagnent en fait les députés ou ministres pensionnés ? Le calcul est complexe et relativement identique au parlement fédéral ou au parlement wallon. La différence entre les deux institutions est que l’indemnité brute perçue, chaque mois, par les députés est un peu plus élevée au Parlement wallon qu’au fédéral où elle est de 8.472,16 € brut depuis janvier 2023 (8,5 % de cotisation personnelle au régime de retraite). Les députés reçoivent également un pécule de vacances et une prime de fin d’année (on n’entrera pas ici dans les autres avantages de la fonction).