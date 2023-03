Riley, jeune maman heureuse, épouse épanouie et… actrice porno

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Riley Reid n’a que 31 ans et déjà une carrière bien remplie. Cette actrice de films X, qui a débuté à l’âge de 19 ans, a tourné dans des dizaines de films pour adultes et est devenue une véritable star dans le milieu. Elle a joué dans des films qui ont reçu des récompenses (comme pour le cinéma traditionnel, le X a ses « Oscar » qui saluent les meilleurs acteurs, les meilleurs films, etc.) mais aussi des films parfois très hard, qui s’éloignent largement des standards du porno « classique ».

Mais qu’à cela ne tienne : pour la jeune et jolie Riley, le X est une activité très rémunératrice, qui lui a permis d’acheter rubis sur l’ongle en 2021 une luxueuse villa de 4,8 millions de dollars à Pasadena, en Californie.

Aujourd’hui, la jeune femme s’est quelque peu éloignée des studios de films pour adultes pour se tourner vers OnlyFans, une plateforme assez sulfureuse où les jeunes femmes peu farouches (mais également des hommes) peuvent gagner de l’or en barre. Riley y est une des personnalités les plus suivies, à mi-chemin entre la « pornstar » et l’influenceuse, ce qui lui rapporte des revenus extrêmement confortables.